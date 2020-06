In 24 ore, la piccola Ashley muore dopo essere stata dimessa dall'ospedale di Legnago. Non sono note le cause del decesso. Aperta un'indagine.

È una tragedia inaspettata quella accaduta a Castelnovo Bariano. Nel paese veneto, una bimba di appena 10 mesi muore a casa il giorno dopo essere stata dimessa dall’ospedale. Solo 24 ore prima, la bambina era stata al Pronto Soccorso, ma era stata mandata a casa con una diagnosi di gastroenterite.

Sono in corso le indagini.

Bimba dimessa dall’ospedale muore in casa

Tutta la comunità di Castelnovo Bariano, comune al confine tra le province di Rovigo e Verona, è sotto shock. Sono scossi anche i genitori della bambina. Ashley Mary Beba Prini aveva appena 10 mesi. Era l’ultima di cinque figli. Nel pomeriggio di sabato 6 giugno, i genitori si erano recati al Pronto Soccorso di Legnago perché la piccola accusava vomito e diarrea.

Dopo alcune ore, la bambina era stata dimessa con la diagnosi di una gastroenterite. Eppure, dopo appena 24 ore, i genitori si sono trovati costretti a rianimarla sul letto di casa. A chiamare i soccorsi è stato il padre, disperato: “La bimba è fredda, la mamma sta facendo la respirazione bocca a bocca” avrebbe detto. I soccorsi non sono serviti a nulla. La piccola era già morta.

Indagini con sequestro della cartella clinica della bimba

Il pm di Rovigo ha, quindi, aperto un’indagine. Sono stati previsti accertamenti per capire se la morte di Ashley sia conseguenza di un altro reato. Per questo motivo, i Carabinieri di Legnago hanno sequestrato la cartella clinica della piccola all’ospedale cittadino. Nel pomeriggio di domenica 7 giugno, i genitori sono stati ascoltati a lungo presso la stazione dei Carabinieri di Castelmassa.

Il caso di Rivoli

La tragedia di Ashley ricorda il caso della bambina di soli due anni di Rivoli, in provincia di Torino.

Anche in quel caso, la bambina era stata portata dai genitori in ospedale per vomito e inappetenza, ma era stata dimessa con una diagnosi di gastrite virale. In quel caso, a causare la morte era stata un’emorragia cerebrale, conseguenza di una caduta avvenuta qualche giorno prima. Meno di un anno fa, anche a Santa Marinella, Roma, un caso simile. Aveva tre anni la bambina deceduta in casa per un malore.





Poco tempo prima, era stata al Pronto Soccorso, ma non è noto perché la piccola fosse stata dimessa.