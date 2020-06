Da metà giugno e con l'apertura delle frontiere, easyJet è pronta alla ripresa dei voli per l'Italia e l'estero.

La compagnia inglese low cost easyJet ha annunciato di essere pronta per ricominciare a volare in Italia e all’estero. La ripresa dei voli da parte di easyJet comincerà gradualmente, con tre quarti dei voli nel mese di giugno e luglio e non su tutte le tratte.

Durante l’estate comunque la compagnia aerea riprende il servizio in 16 aeroporti italiani, collegando il Paese con 19 stati attraverso un totale di 179 rotte.

EasyJet, ripresa dei voli: i dettagli

Dal 3 giugno è cominciata in Italia la fase 3, che permette lo spostamento tra regioni. In Europa intanto si stanno aprendo i confini per permettere gli spostamenti anche da uno stato all’altro. Le compagnie aeree iniziano allora a pensare alla ripresa dei voli, anche in vista dell’estate. La compagnia low cost easyJet annuncia che è tutto pronto per riprendere il servizio a partire dal 15 giugno.

Non sarà una ripresa a pieno regime, almeno non da subito.

In Italia saranno garantite tratte nazionali da 8 aeroporti. L’aeroporto di Milano Malpensa sarà operativo a partire dal 2 luglio, mentre l’aeroporto di Napoli dal 21 luglio. Per i voli da Venezia bisognerà invece attendere il 25 luglio.

Le tratte internazionali garantite sono invece quelle per Minorca, Fuerteventura e Tenerife e per Lisboba, sempre dopo l’apertura di Milano Malpensa, quindi dopo il 2 luglio. Per il collegamento con Londra-Luton bisognerà attendere fine mese, precisamente il 26 luglio.





La compagnia inglese inoltre garantisce collegamenti con la Grecia, in particolare con Atene e Corfù (dal 1 luglio), Zante e Rodi (dal 2 luglio) e Santorini (dal 3 luglio). EasyJet è l’unica compagnia al momento a garantire voli per la penisola greca, nonostante per gli italiani sia prevista la quarantena obbligatoria una volta arrivati a destinazione.