Se non si rispettano qle regole per i viaggi in auto tra amici si può essere sanzionati con un'ammenda di 400 euro.

Per i viaggi in auto tra amici, in fase 3 da Coronavirus, ci sono delle regole da seguire. Sul tema, però, al momento vige molta confusione e il rischio è che in molti abbiano interpretato il nuovo ‘capitolo’ della lotta al Covid-19 come un liberi tutti.

In tanti, infatti, si trovano a viaggiare in auto tra amici senza indossare la mascherina protettiva né rispettando la distanza di sicurezza. Un errore che può costare fino a 400 euro cadauno qualora si dovesse essere fermati dalle forze dell’ordine.



Ma allora, quali sono le regole da seguire per i viaggi in auto tra amici durante la fase 3 da Coronavirus? La questione è leggermente diversa rispetto a chi si trova all’interno dello stesso abitacolo e convive: in quest’ultimo caso, infatti, non sussiste l’obbligo di indossare la mascherina né di rispettare la distanza di sicurezza.

Le regole per i viaggi in auto tra amici

Per i viaggi tra amici, invece, le regole in questa fase 3 imposte dal Governo Conte sono ben più stringenti. Anche perché le faq del Governo, in tal senso, parlano chiaro: “Le auto possono essere utilizzate da più passeggeri solo se si rispetta la distanza minima di un metro”. E se questo limite non può essere rispettato entra in gioco il dpcm 17 maggio 2020 con cui si rende nota l’obbligatorietà della mascherina all’interno di luoghi chiusi ove risulti impossibile poter mantenere la distanza di sicurezza.





Stesso discorso continua a valere anche per i mezzi a due ruote: “Non è possibile andare in due in moto, non essendo possibile rispettare la distanza minima di un metro. Entrambi questi limiti non valgono se i mezzi sono utilizzati solo da persone conviventi” si legge ancora nelle Faq del Governo.