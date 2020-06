Un ragazzino di 14 anni è in gravi condizioni dopo un incidente avvenuto sulla pista da motocross di Mantova.

Un ragazzino di 14 anni è in gravi condizioni dopo un incidente avvenuto sulla pista da motocross in Via Learco Guerra a Mantova dove il giovane stava correndo nella giornata di ieri, domenica 7 giugno, intorno alle 10:30 del mattino.

A seguito del forte impatto il 14enne è stato prontamente soccorso dagli operatori del 118 e in seguito trasportato in elicottero in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Incidente sulla pista da motocross a Mantova

C’è molta apprensione e paura per il ragazzino, le cui condizioni sono apparse da subito gravi soprattutto a causa di una grossa ferita che ha riportato al collo a seguito dell’incidente.

Secondo quanto trapelato dall’ospedale di Bergamo il giovane non sarebbe per fortuna in pericolo di vita e la ferita al collo sarebbe stata causata della fibbia del casco che gli avrebbe procurato un profondo taglio.

Sulla pista da motocross di Mantova sono giunti anche i carabinieri per effettuare i rilievi del caso e per chiarire se tutte le norme di sicurezza siano state rispettate dai proprietari della pista. Al momento sembrerebbe che l’incidente si sia verificato a causa del terreno bagnato e delle condizioni meteo non ottimali, date le forti piogge degli ultimi giorni. Se quanto affermato dovesse essere confermato, il centro sportivo potrebbe essere incriminato come responsabile dell’incidente in cui è rimasto coinvolto il ragazzo.

La caduta, inoltre, è avvenuta sotto lo sguardo spaventato dei genitori del 14enne e di alcuni suoi amici che erano ai bordi della pista.