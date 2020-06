A Martina Franca, in Puglia, una bimba di 7 anni è stata azzannata da un bulldog: 130 punti alla testa.

Una bimba di soli 7 anni è stata azzannata da un bulldog: è successo nelle campagne che circondano Martina Franca, in provincia di Taranto. Il cane è uscito all’improvviso da una delle ville della zona: la vittima dell’aggressione, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, era in bicicletta quando è stata assalita dal cane che l’ha azzannata prima ad un braccio e poi alla testa.

Per la bimba di 7 anni subito sono scattati i soccorsi: la piccola è stata condotta prima all’ospedale di Martina e poi al Perrino di Brindisi. Le ferite riportate dalla piccola sono state suturate con 130 punti, la stragrande maggioranza dei quali alla testa. Fortunatamente la bimba non è in pericolo di vita.

Bimba azzannata da bulldog a Martina Franca

Il dramma si è consumato in quello che doveva essere un gioioso pomeriggio per cinque bambini, tutti in bicicletta. Secondo quanto riferito dai testimoni, è successo tutto molto in fretta: la bimba si sarebbe fermata, col piedino poggiato a terra e il cane, un american bulldog di otto mesi, l’avrebbe prima azzannata al braccio, facendola quindi cadere per terra, e poi alla testa, trascinandola.



Solo l’intervento di un vicino di casa ha evitato un drammatico epilogo. Il cane responsabile dell’aggressione è stato posto sotto osservazione in casa del proprietario. La famiglia della vittima, ovviamente, ha sporto querela nei confronti del proprietario del bulldog americano.