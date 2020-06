Un bimbo di 9 anni è morto al Pronto Soccorso di Catanzaro dopo aver accusato un malore improvviso mentre giocava sotto casa.

Tragedia a Catanzaro, dove un bimbo di 9 anni è morto dopo aver accusato un malore improvviso mentre stava giocando col fratello. Causa del decesso pare essere un arresto cardiaco, ma maggiori indicazioni le potrà fornire l’autopsia disposta sul suo corpo.

Bimbo morto a causa di un malore a Catanzaro

Tutto ha avuto luogo nel pomeriggio di lunedì 8 giugno nel quartiere a sud della città. Il piccolo aveva appena bevuto un bicchiere d’acqua e si era recato sotto casa a giocare quando improvvisamente ha avvertito un forte dolore al petto e si è accasciato a terra. I genitori lo hanno così immediatamente portato all’ospedale Pugliese.

Qui i medici del Pronto Soccorso hanno tentato di rianimarlo ma purtroppo, essendo giunto nella struttura in condizioni già disperate, non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Pochi minuti dopo l’arrivo è infatti sopraggiunto il decesso dopo un arresto cardiaco. Per far luce sulle cause che hanno condotto il bambino alla morte sul cadavere è stata disposta l’autopsia. Il corpo del piccolo è stato trasferito a questo proposito nell’istituto di medicina legale del Policlinico universitario. Solo una volta effettuato l’esame ci sarà il via libera per poter effettuare i suoi funerali.

Il dramma ha sconvolto l’intera comunità di viale Isonzo e del quartiere Aranceto in particolare, dove il bimbo abitava con la sua famiglia.