L'ospedale Frangipane di Ariano Irpino non presenta più casi di Coronavirus. Una bella notizia, ma l'attenzione è continua.

L’ospedale di Ariano Irpino, in Campania non presenta più malati di Coronavirus. Ad affermarlo è infatti una nota diramata dall’Asl di Avellino. Ariano Irpino era stata dichiarata zona rossa in Campania, per l’alto numero di contagi da Coronavirus.

Ariano Irpino, stop a infetti da Coronavirus

Ad Ariano Irpino, centro di 22mila abitanti in provincia di Avellino, arriva una notizia positiva: non ci sono più malati di Coronavirus all’interno dell’ospedale Sant’Ottone Frangipane.

Il presidio ospedaliero ricomincia a respirare, dopo settimane intense. Una notizia che si aggiunge a quella relativa all’assenza di decessi in Campania per il secondo giorno consecutivo.

Solo pochi giorni prima, anche l’ospedale Moscati di Avellino è diventato Covid-free. Segno che in Campania si può tirare finalmente un sospiro di sollievo.

Ariano Irpino, ex zona rossa

Lo scorso 15 marzo Ariano Irpino viveva il suo primo giorno da zona rossa.

Tutta la cittadinanza era obbligata a rimanere in quarantena, a causa del considerevole numero di contagi da Coronavirus verificati. “È necessario in queste ore il massimo di responsabilità e anche il massimo di rigore possibile nei confronti di chi vìola le regole elementari e gli obblighi di legge dettati dalle autorità sanitarie“, queste le parole pronunciata dal governatore Vincenzo de Luca lo stesso giorno. Ariano Irpino non è più zona rossa dallo scorso 22 aprile.





Massima allerta

In Campania si continua però a respirare massima allerta. Solo nella giornata di ieri, 8 giugno, sono stati rinvenuti cinque nuove casi positivi. Il numero dei tamponi effettuati in questa data è di 1629.