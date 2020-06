L'82enne avrebbe sparato alla donna con cui conviveva, ma ancora rimane oscuro il motivo per cui l'ha uccisa a sangue freddo.

Verso le 11 di martedì 9 giugno, una giovane donna è stata uccisa con due colpi di pistola nella sua abitazione di Siracusa. A uccidere la 39enne sarebbe stato un 82enne, proprietario della casa in cui i due si erano trasferiti da poco tempo.

Rimane ancora sconosciuto il movente dell’omicidio, anche se le prime ricostruzioni sembrano escludere il delitto passionale.

Siracusa, donna uccisa da 82enne

La mattina del 9 giugno, verso le 11, una giovane donna è stata uccisa con due colpi di pistola nella sua abitazione nel quartiere di Santa Maravecchia, a Lentini (Siracusa). Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri, Giuseppina Ponte, la 39enne, sarebbe stata uccisa da un 82enne con cui conviveva da poco tempo, ma pare che non si tratti di un delitto passionale.

A dare l’allarme sono stati i vicini di casa della vittima, non appena hanno sentito gli spari. Sul posto sono accorsi i carabinieri del 112 e l’ambulanza del 118 che hanno ritrovato la donna esanime in una grande pozza di sangue. Inutili i soccorsi per rianimarla.

Le indagini

L’82enne ora si trova in stato di fermo ed è stato interrogato dai carabinieri di Lentini. Secondo le prime ricostruzioni, la donna era originaria di Francofonte, e si sarebbe trasferita nella casa del pensionato.

Al momento i militari hanno messo sotto sequestro l’abitazione, alla ricerca di indizi utili per la ricostruzione della scena del delitto. Continuano gli interrogatori ai familiari della donna e dell’anziano, alla ricerca di un movente.