Un 46enne di Montegrotto Terme è stato denunciato per guida in stato di ebrezza dopo aver avuto un incidente mentre andava sul monopattino elettrico.

Curioso episodio quello che arriva dalla provincia di Padova, dove un uomo di 46 anni è stato denunciato dalle forze dell’ordine per guida in stato di ebbrezza dopo essere stato soccorso a seguito di un incidente occorso mentre era in sella al suo monopattino elettrico.

L’uomo stava infatti percorrendo una via del comune di Montegrotto Terme a bordo del suo mezzo di trasporto, quando a causa dell’alterazione psicofisica dovuta all’alcol è caduto a terra, ferendosi in maniera superficiale.



Ubriaco in sella al monopattino, denunciato

Stando alla ricostruzione effettuata dagli uomini della Polizia Stradale di Padova il 46enne, residente ad Abano Terme, stava transitando nel comune di Montegrotto verso l’1:35 di sabato 6 giugno quando, probabilmente in stato di alterazione psicofisica, ha perso il controllo del monopattino elettrico rovinando a terra e procurandosi delle ferite che hanno richiesto l’intervento di un’ambulanza del 118. Successivamente l’uomo è stato trasportato al Policlinico di Abano Terme.

Intervenuti sul luogo dell’incidente, gli uomini della Polstrada hanno in seguito effettuato alcuni accertamenti sul 46enne, appurando come non fosse la prima volta che incappava in simili infrazioni del Codice della Strada. Già in passato infatti, all’uomo era stata revocata la patente di guida e sebbene fosse alla guida di un monopattino elettrico (che secondo il Codice della Strada rientra nella categoria dei cosiddetti “acceleratori di andatura”) gli agenti hanno ritenuto opportuno denunciarlo per guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’articolo 146 del CdS.