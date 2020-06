Maltempo, in Piemonte l'allerta resta massima. I meteorologi avvertono: "Le perturbazioni dureranno fino al 18 giugno"

Il maltempo non dà tregua al Piemonte. Dopo i nubifragi degli scorsi giorni, è ancora allerta massima per tutta la giornata di oggi (martedì 9 giugno) domani e dopodomani. Ma le previsioni avvertono: le perturbazioni potranno durare fino al 18 giugno.

Maltempo, allerta massima in Piemonte

Dopo i violenti nubifragi che hanno colpito la Regione Piemonte negli scorsi giorni, l’allerta è ancora massima: per tre giorni il maltempo continuerà a colpire le zone del Torinese, già in ginocchio per i danni causati negli scorsi giorni. In primis la fascia sud di Torino con Moncalieri, Trofarello, Cambiano e parte del Chierese. Anche Baldissero Torinese e San Mauro non verranno risparmiate dalle perturbazioni, dove alcune persone sono state fatte evacuare per precauzione e una coppia è rimasta intrappolata in auto a causa dell’acqua.

Nella notte, le forti piogge hanno fatto esondare per la seconda volta il rio Sant’Anna: l’acqua ha invaso cortili, cantine e garage con una colata di fango. Sono diverse le segnalazioni di allagamenti di negozi e scantinati nei vari paesi colpiti dal maltempo.



Nubifragi fino al 18 giugno

Dai meteorologi intanto arriva una cattiva notizia: il fronte depressionario è ancora attivo e lo sarà per diversi giorni. L’allerta resta massima e sono previsti altri nubifragi (così come in Lombardia). “In giornata e in parte già dalla seconda parte del mattino ripresa di piogge e temporali più numerosi e nuovamente locali nubifragi – come riporta il sito della Società meteorologica italiana – specie tra Cuneese, Torinese, Astigiano e Monferrato”.

E l’ondata di maltempo è destinata a proseguire: “Almeno fino al 18 giugno proseguiremo su questo trend”.