Non solo mascherine: l'ex presidente della Camera Irene Pivetti è coinvolta anche in un'inchiesta per riciclaggio.

Novità sul caso di Irene Pivetti: oltre all’indagine per presunta frode in commercio di mascherine, arriva la notizia di un coinvolgimento in un’inchiesta per riciclaggio. La Finanza ha perquisito la casa dell’ex presidente della Camera.

Pivetti coinvolta in inchiesta riciclaggio

Irene Pivetti ancora nei guai: questa volta l’ex presidente della Camera risulta coinvolta in un’inchiesta giudiziaria per riciclaggio. Durante la mattina del 9 giugno, la Guarda di Finanza di Milano ha eseguito una perquisizione a casa della Pivetti. Da quanto si apprende da Adnkronos, gli agenti hanno bussato alla porta dell’ex presidente della Camera, in Porta Venezia a Milano, per cercare documenti a supporto di un’indagine per riciclaggio portata avanti da tempo dalla procura di Milano.

Sarebbero infatti stati acquisiti documenti e materiale informativo.





Il caso delle mascherine

La nuova inchiesta in cui la Pivetti sarebbe coinvolta non ha a che fare con quella delle mascherine.

Intanto la procura di Roma avrebbe inviato a Milano l’indagine sulla “Only Logistics Italia”, amministrata da Irene Pivetti. L’inchiesta riguarda l’importazione e la distribuzione di mascherine contro il coronavirus arrivate dalla Cina: le accuse verso la Pivetti sono di frode in commercio e immissione sul mercato di prodotti non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza, falso documentale, ma anche violazioni ai dazi doganali. Anche a Savona e Siracusa sono partite le indagini sulla “Only Logistics Italia”.

Inoltre, a Roma è stato aperto un procedimento anche dalla Corte dei Conti.