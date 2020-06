Positivo al Coronavirus dopo un matrimonio a Bologna: in 20 finiscono in quarantena in Veneto.

Coronavirus, in venti finiscono in quarantena in Veneto dopo aver partecipato a un matrimonio a Bologna dove è stato riscontrato un soggetto positivo. A darne notizia, nel consueto appuntamento quotidiano per aggiornare i suoi concittadini veneti, è il Governatore del Veneto Luca Zaia.

Il collegamento Emilia Romagna – Veneto è presto risolto: la sposa coinvolta nel matrimonio in questione è originaria di Treviso e tutti i suoi parenti sono della zona. Grazie agli spostamenti tra Regioni consentiti a partire dal 3 giugno, alla cerimonia hanno preso in parte ben venti persone dall’area trevigiana.

Coronavirus, a Bologna un positivo al matrimonio

Al momento, dunque, in Veneto ben venti persone sono in isolamento fiduciario dopo aver preso parte al matrimonio di Bologna dove è stato riscontrato un positivo che ha partecipato alla cerimonia.



Non è ancora stato reso noto, invece, il numero di persone che sono state poste al regime di quarantena tra Bologna e l’Emilia Romagna. Al momento, comunque, le Ausl locali sono a lavoro per ricostruire gli spostamenti degli invitati e la lista dei partecipanti al matrimonio.

Il bollettino di Regione Veneto

Questo, invece, il bollettino di Regione Veneto comunicato da Luca Zaia: “Sono stati effettuati 772767 tamponi (+10669 rispetto a ieri ), sono stati processati in 14 microbiologie del Veneto a Padova 3/5 tamponi.

Sono 19194 i positivi (+3), in isolamento sono 878 (+20) questi 20 perché sono andati a un matrimonio a Bologna. I ricoverati sono 300 (-5) 66 positivi, 234 negativizzati, 15 terapie intensive, zero covid nelle terapie intensive, dimessi sono 3464 (+5), morti 1961 invariato rispetto a ieri, deceduti zero da ieri, i nati sono 100″.