Coronavirus, Puglia a zero contagi: nessun positivo da quattro giorni

Il professor Pier Luigi Lopalco ha spiegato che in Puglia da quattro giorni non si registrano casi di coronavirus, mentre i positivi sono scesi a 557.

Per la prima volta in Puglia il bollettino nazionale della Protezione Civile non registra nuovi casi di coronavirus. Il dato è stato estrapolato sulla base dei 2.752 tamponi effettuati nella giornata del 10 giugno, anche se secondo il professor Pier Luigi Lopalco sarebbero già quattro i giorni senza nuovi positivi in Puglia, dato che i precedenti contagi registrati erano solo quelli trasmessi e riportati nel database.

In totale, il computo de casi attualmente positivi nella regione scende a 557.



Coronavrus, zero nuovi casi in Puglia

Stando agli ultimi dati forniti dalle autorità regionali, il numero di guariti in Puglia sale di 53 unità portandosi a 3.426, mentre i decessi salgono a 529 con tre nuovi morti registrati nella provincia di Bari.

Calano notevolmente invece i casi attualmente positivi, che dai 613 del 9 giugno scendono ai 557 di mercoledì 10.

Secondo Pier Luigi Lopalco tuttavia, responsabile del coordinamento regionale per le emergenze epidemiologiche, il dato sui contagi sarebbe ancora più soddisfacente: “Da quattro giorni non ci sono casi positivi per data di prelievo tampone. Ovvero, da quattro giorni non ci sono tamponi positivi e quelli registrati erano solo quelli trasmessi e riportati nel database.

Il risultato deve comunque essere ancora monitorato prima di sciogliere la prognosi sull’andamento dell’epidemia e quindi tutti i comportamenti personali devono ancora essere improntati alla prudenza come previsto dalle norme”.





Le parole del presidente Emiliano

Nel commentare la notizia del calo dei contagi, il presidente della regione Michele Emiliano ha dichiarato: “Stiamo lavorando per una Puglia sicura, anche se il rispetto dei protocolli sarà fondamentale, come è fondamentale l’attività di monitoraggio che il servizio sanitario regionale proseguirà”.