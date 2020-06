Lo Spallanzani di Roma ha pubblicato il bollettino relativo ai contagi da coronavirus ricoverati nella struttura. In leggero rialzo i positivi.

Nella giornata di mercoledì 10 giugno l’Ospedale Spallanzani di Roma ha comunicato il bollettino relativo ai pazienti ricoverati per coronavirus. Un trend leggermente in rialzo che vede 83 pazienti ricoverati nella struttura, di cui 34 positivi. Rimangono ancora 4 i ricoverati in terapia intensiva.

Il bollettino dello Spallanzani del 10 giugno

Come consuetudine giornaliera, nella giornata di mercoledì 10 giugno l’Ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma ha reso noto il bollettino relativo ai pazienti ricoverati nella struttura per il coronavirus.

Un trend leggermente in rialzo rispetto alla giornata di martedì 9 giugno che vede i ricoverati salire a 83, di cui 34 positivi (+2).

Sono 4 i pazienti gravi ricoverati in terapia intensiva, bisognosi di supporto e strumenti per la respirazione.

“I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 472″, conclude la nota pubblicata dalla struttura. Intanto viene reso noto un protocollo d’intesa con il Vicariato che provvederà alla somministrazione gratuita dei test sierolgici ai preti romani.





Nuovi focolai

Lo Spallanzani non è l’unica struttura tornata in prima linea a lottare contro il coronavirus.

È notizia proprio di mercoledì 10 giugno che l’Asl di Rieti ha rilevato nuovi contagi riconducibili al focolaio scoppiato presso l’Ircc San Raffaele Pisana di Roma.

Sono saliti a 63 i casi nella struttura, +8 positivi rispetto alla giornata di martedì 9 giugno. L‘Unità anti crisi della Regione Lazio ha voluto tranquillizzare gli animi, confermando la somministrazione di oltre 3.000 tamponi entro la fine del focolaio.