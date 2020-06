Modena, 75enne guarito dal Coronavirus dopo ben 81 giorni passati presso il reparto di terapia intensiva.

Dopo 83 giorni di ospedale, di cui 81 in terapia intensiva, un uomo è guarito dal Coronavirus a Modena. L’anziano imprenditore 75enne si è così guadagnato l’appellativo di “Highlander in corsia” presso il Policlinico, ma ora è finalmente dimesso e si trova in una struttura di Gaiato, sull’Appennino modenese.

Modena, anziano guarito dal Coronavirus

Per Mario Botti ora c’è solo la riabilitazione a seguito della lunga degenza scontata, la sua storia è stata raccontata dalla figlia Barbara a Il Resto del Carlino.

“Ha sviluppato una polmonite, una emorragia e contratto il citomegalovirus.

Dopo tutto quello che ha passato”, racconta, “è in condizioni sorprendenti, riesce anche a parlare e quando gli ho detto che sarebbe stato portato in Appennino mi ha sorriso”. L’uomo era entrato all’ospedale Policlinico di Modena lo scorso 19 marzo 2020.

Storie a lieto fine sul Covid-19

“Tutte le sere mi telefonavano e quando sentivo dire ‘terapia intensiva’ dal tono capivo già se le sue condizioni erano migliorate o peggiorate”, racconta la figlia. Da parte sua e del padre Mario i ringraziamenti ai medici che lo hanno aiutato nell’arco della sua malattia, durante la quale ha dovuto persino passare 25 giorni in sedazione profonda.

Una simile storia di grande successo ha visto coinvolta un’anziana di ben 100 anni, di Segrate, Milano.

Pierina Beretta è guarita dal Coronavirus nonostante la sua veneranda età, prendendosi anche i complimenti del sindaco della città. Come lei, una donna di 107 anni ha sconfitto la pandemia in Olanda, contratta presso la casa di riposo nella quale si trovava. Cornelia Ras ha avuto un decorso relativamente breve, senza mai dimostrare alcuna paura.