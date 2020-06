Altra tragedia in Lazio: muore Andrea Ferretti, motociclista 39enne. L'impatto tra la sua moto e un'auto è stato fatale

Un’altra orribile tragedia si è consumata sulle strade del Lazio: a perdere la vita in un incidente, questa volta, è stato un 39enne. La vittima, Andrea Ferretti, non è sopravvissuta all’impatto tra la sua moto e un’auto. Da accertare ancora le cause dello scontro.

Muore motociclista sulla Monti Lepini

Ennesimo incidente sulle strade laziali finito in tragedia. Dopo la morte del 19enne a Fondi, avvenuta sempre a bordo di una motocicletta, anche Andrea Ferretti, 39 anni, non ce l’ha fatta. L’incidente mortale è avvenuto alle 16:30 del 9 giugno, sulla Monti Lepini tra Ceccano e Patrica, in provincia di Frosinone.

Mentre era a bordo della sua motocicletta, per cause ancora da accertare, il giovane 39enne si è schiantato con una Seat Ibiza. L’impatto è stato fatale: il centauro è stato sbalzato a diversi metri di distanza, cadendo rovinosamente sul manto stradale. L’intervento dei soccorsi, arrivati sul luogo dell’incidente, è stato inutile: Andrea è morto sul colpo.



Le indagini sull’incidente

Sulla tragica vicenda indagano i carabinieri di Frosinone, giunti sul luogo dell’incidente, che hanno sequestrato i mezzi al fine delle indagini. Le responsabilità del sinistro sono ancora da attribuire, mentre i militari hanno effettuato i rilievi del caso. La moto di Andrea Ferretti è andata completamente distrutta. Minori, invece, i danni per la Seat Ibiza, il cui conducente non dovrebbe riportare ferite gravi. Andrea si aggiunge ai giovani che, negli ultimi giorni, sono morti sulle strade del Lazio, come Mattia Roperto, il 14enne travolto da un’auto a Roma.