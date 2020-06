Incidente mortale a Napoli: lo scooter sbarda e l'impatto con l'asfalto è violento. Morta Maria Ascione di soli 23 anni.

Una ragazza di soli 23 anni è morta a seguito di un incidente in scooter avvenuto nella tarda serata di lunedì 8 giungo, a Torre del Greco in provincia di Napoli. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, intorno alle 23.30 la ragazza, Maria Ascione, stava viaggiando a bordo di uno scooter, in compagnia di un’altra persona, probabilmente il fidanzato.

Giunti in via Giovanni XXIII, il guidatore avrebbe perso il controllo del mezzo che è scivolato sull’asfalto.

Incidente in scooter a Napoli, morta una 23enne

L’intervento del personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso della 23enne, il cui violento impatto con l’asfalto è stato purtroppo fatale. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari a determinare la dinamica di quanto accaduto.

La salma della ragazza, inoltre, è stata posta sotto sequestro e verrà effettuata l’autopsia, che dovrebbe chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e le cause della morte.

Si tratta della seconda vittima giovanissima in meno di un mese in provincia di Napoli.

Un altro incidente stradale, a Giuliano, era infatti costato la vita a Federica Diana, ragazza di 22 anni. La vittima stava viaggiando insieme a tre amici a bordo di una Fiat 600 quando la vettura, in prossimità di un incrocio, si è scontrata con un’altra automobile, una Fiat 500L. Per Federica, rimasta incastrata tra le lamiere della vettura insieme agli amici, purtroppo non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nell’incidente.