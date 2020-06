Scontro tra auto e scooter a Timoline, in provincia di Brescia: grave un 16enne trasportato in elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia

Un grave incidente tra un’auto e un motorino è avvenuto nella serata del 9 giugno in provincia di Brescia: il giovane ragazzo di 16 anni, che era a bordo dello scooter, è in prognosi riservata. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.

Scontro auto-scooter a Timoline

Un brutto incidente stradale è avvenuto a Timoline, frazione di Corta Franca in provincia di Brescia, verso le 22:30 del 9 giugno. Coinvolti un’auto e uno scooter, guidati rispettivamente da una donna di 64 anni e un giovane di 16 anni.

Lo scontro tra i due mezzi è avvenuto in via Roma, non distante da un distributore di benzina, come riporta l’Azienda regionale emergenza urgenza. L’impatto per il ragazzino ha avuto un esito grave, al punto da spingere i soccorritori a chiedere l’intervento di un elicottero decollato dagli Spedali Civili di Brescia. Il giovane, in codice rosso, è stato trasportato nel nosocomio bresciano. Il ragazzo resta ricoverato in gravi condizioni: la prognosi, per ora, rimane riservata.





Incidenti simili in Lazio

Subito dopo l’impatto, sono intervenuti sul posto, oltre ai soccorsi, gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Iseo, che effettueranno i rilievi del caso. La dinamica dell’incidente non è infatti ancora chiara, e saranno da stabilire eventuali responsabilità della donna o del giovane.

L’incidente avvenuto a Timoline è l’ennesimo negli ultimi giorni: proprio nella stessa giornata, in Lazio, un 39enne è morto dopo essersi schiantato contro un’auto. Sempre in Lazio, poi, lo scontro tra un’auto e uno scooter ha causato la morte di Mattia, giovane di 19 anni.