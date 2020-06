Aveva il sospetto che la donna che ospitava lo avesse derubato ed è bastato all'uomo per freddarla con colpi di pistola. Nuovo caso di femminicidio.

Tragedia a Lentini, in Sicilia, dove un uomo di 82 anni uccide la donna che ospitava in casa per 50 euro. “Mi ha derubato” è stata la sua risposta quando sono giunti gli agenti. Al loro arrivo, la donna era senza vita riversa in una pozza di sangue.

L’uomo uccide la donna in casa per un sospetto

Secondo quanto raccolto dagli inquirenti, la vittima, Giuseppina Ponte, di 39 anni, si era da poco trasferita a Lentini. Nella città del siracusano aveva, infatti, trovato ospitalità presso un anziano 82enne, Antonio Zocco.

In pochi giorni di convivenza, qualcosa si era incrinato: i vicini hanno chiamato le forze dell’ordine quando hanno sentito le urla dei due. Stando alle informazioni raccolta dai militari del nucleo operativo, Giuseppina sarebbe stata uccisa a colpi di pistola. All’inizio, l’uomo ha negato ogni suo coinvolgimento nella faccenda. Poi, davanti al sostituto procuratore Marco Dragonetti, avrebbe ammesso il fatto.

Uccisa per 50 euro

Secondo le informazioni raccolte, l’82enne avrebbe ucciso la donna per un ammanco di 50 euro: “L’avevo accolta a casa e lei mi ha derubato, avevo in casa una banconota da 50 euro che non sono più riuscito a trovare.

È stata lei, ne sono certo” è stata la sua giustificazione. Non trovando i suoi soldi, l’uomo avrebbe preso una pistola calibro 6 e 35 che deteneva legalmente e avrebbe fatto fuoco con la donna che chiedeva aiuto ai vicini. Un caso di omicidio a tre mesi di distanza dal femminicidio di Messina: alla fine di marzo scorso, Antonio De Pace ha ucciso la sua fidanzata “rea” di avergli trasmesso il coronavirus.





In Italia i casi di femminicidio faticano ad arrestarsi. Secondo l’ultimo rapporto Eures 2019 i casi di femminicidio in Italia nel 2018 sono aumentati, raggiungendo un totale di 142 vittime. Il rapporto evidenzia come i moventi delle aggressioni nei confronti delle donne siano per la maggior parte ancora gelosia e possesso.