Bozza Dpcm, dal 15 giugno sì al calcetto e agli sport di contatto

Secondo quanto previsto dalla bozza del nuovo Dpcm, a partire dal 15 giugno si potrà tornare a praticare calcetto, basket, pallavolo e pallanuoto.

Come ribadito dalla bozza del nuovo Dpcm che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte firmerà in queste ore, a partire dal prossimo 15 giugno gli italiani potranno tornare a praticare sport come calcetto, pallacanestro, pallavolo, pallanuoto e beach volley, oltre ai cosiddetti sport di contatto come pugilato e arti marziali.

La nuova ordinanza è costituita da dieci articoli che saranno in vigore fino al 14 luglio e comprende anche la riapertura dei comprensori sciistici e dei centri benessere, oltre alle aree gioco per i bambini e alle sale bingo.



Bozza Dpcm, ok agli sport di contatto

Nel testo del Dpcm è possibile leggere infatti che: “A decorrere dal 15 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle regioni e province autonome che abbiano preventivamente accertato, d’intesa con il ministero della Salute e dell’autorità di governo delegata in materia di sport, la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida di cui al periodo precedente per quanto compatibili”.

Vengono inoltre confermate le disposizioni per lo svolgimento dell’attività motoria all’interno di parchi e giardini pubblici, pur con il mantenimento della distanza di sicurezza di due metri per evitare la diffusione del coronavirus. Rimane infine consentito anche l’allenamento degli atleti negli impianti a porte chiuse.



Le gare di Coppa Italia

Specifiche deroghe verranno adottate invece per quanto riguarda gli eventi e le competizioni sportive ritenuti di interesse nazionale, con implicito riferimento alle semifinali di Coppa Italia che si terranno il 12 e 13 giugno. Essi infatti saranno consentiti ma a patto che l’incontro si svolga rigorosamente a porte chiuse senza la presenza del pubblico.