La donna di 34 positiva al coronavirus e ricoverata in coma a Palermo ha dato alla luce la sua bambina.

Per la prima volta in Italia, una donna positiva al coronavirus e in coma farmacologico ha dato alla luce la sua bambina alla trentesima settimana di gestazione. Si tratta della 34enne di origini bengalesi ricoverata da venti giorni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cervello di Palermo.

Coronavirus: donna in coma dà alla luce la sua bambina

La nascita della piccola è stata resa possibile grazie ad un parto cesareo d’urgenza. Nata prematuramente, la bimba pesa soltanto 1,4 chili e i neonatologi si stanno prendendo cura di lei.

La madre invece, ancora in condizioni critiche ma stabili, si trova nel reparto di rianimazione.

Il direttore del reparto di terapia intensiva ha spiegato che i medici hanno optato per l’intervento chirurgico in considerazione dell’aggravamento delle condizioni respiratorie della paziente. Nel team che ha effettuato l’operazione sono presenti i ginecologi Vincenzo Lo Bue e Gaspare Cucinella, gli anestesisti Francesco Tarantino e Maria Piazza e i neonatologi Mario Tumminello, Donatella Termini e Rosa Maria Conti.





Giunta a Palermo da Londra, dopo qualche giorno la 34enne aveva iniziato a manifestare i sintomi dell’infezione risultando positiva al tampone per il Covid. In breve tempo il suo quadro clinico si è aggravato rendendo necessario prima il ricovero in Pneumologia e poi l’intubazione in terapia intensiva.

Fino ad ora i medici l’hanno curata con il plasma iperimmune fatto giungere dall’ospedale di Pavia, ma le sue condizioni non sono migliorate.