Secondo una ricerca, nove italiani su dieci rimarranno in Italia durante l'Estate 2020. Grandissima richiesta di case da affittare.

Nove italiani su dieci rimarranno in Italia durante l’estate 2020. Lo attesta una ricerca condotta da Quorum/YouTrend per Wonderful Italy.

Estate 2020 in Italia

La ricerca è stata svolta da Quorum/YouTrend per Wonderful Italy, portale specializzato nell’offrire vacanze in abitazioni private in Sicilia, Puglia, Campania, Liguria e Piemonte. E i risultati parlano chiaro:gli italiani non rinunciano alle vacanze nonostante la pandemia.

Nello specifico, un italiano su due ha già deciso che andrà in ferie, scegliendo una soluzione comoda, rilassante e all’insegna della sicurezza sanitaria. Solo un intervistato su 4 al momento esclude di andare in ferie.

Nove italiani su dieci rimarranno in Italia e poco meno della metà sceglierà una casa-vacanza al fine di controllare al meglio il distanziamento sociale.

Le dichiarazioni del Ceo

”La ricerca conferma quanto stiamo verificando nella realtà in questi giorni, c’è una grandissima richiesta da parte delle famiglie italiane di case in affitto per la prossima estate” spiega Michele Ridolfo, Ceo di Wonderful Italy.

Quali città?

Le città d’arte richiamano solo il 6% degli intervistati.

Quasi 9 rispondenti su 10 la indicano come meta più probabile, e possibilmente al mare (66%), mentre la montagna è ambita dal 22,4% del campione. Per 6 su 10 la vacanza è in famiglia, mentre il 52% opta per una soluzione di coppia e per il 23% con gli amici. Solo 7 su cento andrebbero in vacanza da soli. Per il 54% degli intervistati la vacanza dovrà essere svolta all’insegna della natura.

Una percentuale simile si è espresso a favore dell’enogastronomia, seguite dalla cultura (48%) e dallo sport(41%).