Incidente sulla Tuscolana: smart contro muro, muore 20enne

Brutto incidente sulla Tuscolana nella notte di giovedì 10 giugno: a Roma muore un ragazzo di 20 anni. In gravi condizioni l'amico.

Terribile incidente sulla Tuscolana, a Roma, nella notte di giovedì 10 giugno: una Smart si è schiantata contro il muro. A bordo due giovanissimi: per il ragazzo di 20 anni, alla guida, non c’è stato nulla da fare e inutili sono stati i soccorsi.

In gravissime condizioni, invece, l’amico di 19 anni.

L’incidente mortale è avvenuto alle 2 del 10 giugno in via Tuscolana 2170 a Roma. Al momento, si indaga sulle cause che hanno portato alla drammatica dinamica: il 20enne, morto sul colpo, ha perso il controllo dell’auto finendo contro un muro. Il passeggero è stato soccorso e trasportato all’ospedale San Giovanni in codice rosso. Nel grave incidente della Tuscolana non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

Per i rilievi sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

Incidente Tuscolana: Smart contro muro

L’incidente avvenuto sulla Tuscolana nella notte di giovedì 10 giugno è stato terribile. I soccorritori si sono trovati davanti uno scenario raccapricciante: come riportano le cronache locali, infatti, il 20enne – che era alla guida della Smart – era ancora legato al sedile, ormai senza vita.

I sanitari, invano, hanno provato a rianimarlo, nella speranza di poterlo salvare. Ma troppo grave è stata la violenza dell’impatto contro il muro da non lasciargli scampo.





Da chiarire, comunque, i motivi che hanno portato la giovane vittima a perdere il controllo della propria Smart.

Non si esclude nessuna ipotesi: una distrazione, un malore, un colpo di sonno o per un dissesto della strada. I rilievi della Polizia Locale gruppo Tuscolano daranno una risposta al tragico incidente avvenuto a Roma.