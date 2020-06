Il maltempo colpisce Venezia e la sua laguna: pioggia, vento e grandine che vien giù come se fosse neve.

Il maltempo a Venezia è diventato ‘virale’ per via di una grandine alquanto particolare: quella che è venuta giù nel pomeriggio di mercoledì 10 giugno dai cieli dell’area veneta è parsa inizialmente come neve. Grandine a giugno che ha ricoperto anche i campi, rischiando di stroncare un’importante stagione di raccolto.

I video diffusi sui social in relazione al maltempo di Venezia fanno vedere, per esempio, i gradini del Ponte di Rialto sommersi da una cascata d’acqua. Vaporetti Actv sono rimasti fermi al Lido anche a causa della pochissima visibilità.

Maltempo a Venezia

Dopo una pioggia torrenziale è iniziata a cadere la grandine che in pochi minuti a ricoperto i ‘masegni’ di Venezia, creando non pochi problemi ai pedoni. A causa della scarsa visibilità per alcuni minuti si sono fermati anche i trasporti pubblici. L’ennesimo episodio negativo per un 2020 assolutamente da dimenticare per Venezia. Ma il nubifragio del 10 giugno pomeriggio ha colpito anche Mestre, dove si sono registrati alcuni allagamenti.





Inoltre, l’autostrada A4 è rimasta chiusa per alcune ore a causa di triplo tamponamento tra camion, avvenuto tra i caselli di Santo Stino di Livenza e Portogruaro, in direzione Trieste, verso le 15.30. Ferito l’autista di uno dei mezzi pesanti, rimasto incastrato nelle lamiere della cabina accartocciata dall’urto.