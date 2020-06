Il maltempo continua a imperversare sull'Italia: le previsioni meteo per il weekend prossimo suggeriscono fenomeni di pioggia e grandine.

Le previsioni meteo per il weekend del 13-14 giugno 2020 non sono confortanti per chi si aspettava temperature estive e clima mite: la pioggia continuerà ad imperversare su gran parte d’Italia insieme a temporali soprattutto nelle regioni centro-settentrionali in Sardegna, Campania, Toscana e Puglia.

Previsioni meteo per il prossimo weekend

Il tutto sarà colpa di un ciclone che si posizionerà sul Golfo di Biscaglia e che nel corso del fine settimana attraverserà l’Italia per poi dirigersi verso i Balcani e la Grecia. Questo causerà forti rovesci, temporali intensi ma di breve durata e grandine. Per il pomeriggio di giovedì 11 giugno ciò dovrebbe interessare il Piemonte, specie al zona di Torino, la Toscana (Firenze, Pisa, Lucca, Massa Carrara e Pistoia), l’Emilia Romagna, l’Umbria e il Lazio.

Venerdì 12 l’aumento della pressione concederà una tregua e farà splendere il sole su gran parte della penisola. Ma si tratta di una pausa poco duratura perché la giornata di sabato sarà caratterizzata da fenomeni temporaleschi a macchia di elefante al Nordovest. Lo stesso accadrà domenica: dopo un’iniziale mattinata soleggiata, temporali e grandine sono previsti in tutta l’Italia nordorientale (Triveneto ed Emilia Romagna) e nelle regioni centrali (Umbria, Marche e Abruzzo).





Quanto invece alla settimana successiva, da una parte ci sarà un innalzamento delle temperature in Toscana, Lazio, Sardegna e Sicilia con punte di 30 gradi a Roma e 32 a Firenze. Dall’altra le regioni dell’Adriatico e quelle del centrosud saranno interessate da temporali forti con grandine.

Soltanto da mercoledì le giornate trascorreranno serene su tutto il territorio.