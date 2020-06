A Gioia del Colle, in Puglia, tre anziani hanno conseguito la licenza media sostenendo gli esami in videoconferenza.

A Gioia del Colle, in Puglia, tre anziani hanno conseguito la licenza media in videoconferenza. I tre nonni si chiamano Nicola Bellacicco, 86 anni, Domenica Nettis, 78, e Imma Scarciolla, 69. Tutti e tre hanno discusso le loro tesine al cospetto dei docenti dell’istituto comprensivo Carano-Mazzini di Gioia del Colle, in provincia di Bari.





Puglia, finalmente la licenzia media

I tre non avevano finito la scuola per la guerra, per volontà delle famiglie e per la mancanza di fiducia in loro stessi. Anni dopo, ormai pensionati, i tre si sono messi d’impegno e hanno affrontato l’esame per la licenzia media.

L’esame è stato superato a pieni voti lo scorso 10 giugno. Alla fine della discussione, avvenuta in videoconferenza causa emergenza Coronavirus, hanno esultato: “è un sogno che si avvera!”

Il messaggio di Emiliano

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano , da sempre molto attivo sui social network, aveva dedicato a Nicola, Domenica e Imma un suo videomessaggio su Facebook: “Giunga a loro il mio incoraggiamento. Hanno superato persino le difficoltà della pandemia, pur di portare a termine la loro impresa di superare gli esami di terza media”.

Il progetto

I tre anziani si sono potuti diplomare alla scuola Carano di Gioia del Colle grazie al progetto “A scuola… Media 80“, dopo aver studiato nella sede del “Centro Aperto Polivalente per Anziani” di Gioia del Colle e poi grazie alla piattaforma Zoom, seguiti dagli educatori della struttura.