Uno scenario terribile per i vigili di Ariano Irpino, Avellino, che hanno salvato 4 bimbi da una casa piena di spazzatura e cibo marcio.

Condizioni igienico-sanitarie completamente assenti, casa stracolma di spazzatura e cibo marcio: è questo lo scenario che si sono trovati dinnanzi i vigili di Ariano Irpino, provincia di Avellino, all’interno di un appartamento ove vivevano ben 4 bimbi.

Come ricostruito da FanPage.it, il più grande dei figli della donna ha 12 anni.

E in occasione di un sopralluogo, la signora avrebbe anche cercato di non far entrare gli agenti all’interno dell’appartamento. La casa, dove vivevano i quattro bimbi, era in condizioni nauseabonde: un vero e proprio degrado.

Ariano Irpino: spazzatura in casa dei bimbi

In una nota, infatti, i vigili di Ariano Irpino evidenziano come si siano trovati a dover fare i conti con sporcizia e rifiuti e un tanfo insopportabile: gli agenti della Municipale del comune campano hanno trovato un piatto di pasta “nero”a causa della putrefazione.

“Carne avariata in decomposizione – raccontano gli agenti -, è questo l’odore che abbiamo percepito all’interno dell’abitazione”.

I vigili hanno salvato i quattro bimbi. Che, secondo la ricostruzione, erano stremati: stesi su un letto, impossibilitati a potersi muovere a causa dei rifiuti presenti sul pavimento. I cumuli, erano talmente alti, da rendere impossibile la discesa dal letto.



A causa delle precarie condizioni igienico-sanitarie, la Polizia Municipale, d’accordo con i servizi sociali del Comune, ha deciso di allontanare i bambini dall’appartamento: i bimbi sono stati trasferiti in una struttura protetta della provincia di Avellino. Saranno sottoposti a tutte le cure mediche necessarie, sebbene non presentino segni di violenza.