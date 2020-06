Le autorità della Protezione Civile hanno reso noto il bilancio dell'emergenza coronavirus al 12 giugno, che sale di 163 positivi e 56 morti.

Come di consueto, la Protezione Civile ha diramato il bilancio dell’emergenza coronavirus in Italia aggiornato a venerdì 12 giugno 2020. Rispetto alla giornata precedente si sono registrati 163 casi positivi, 56 decessi e 1.747 guarigioni/dimissioni. Con queste cifre il totale delle persone diagnosticate positive dall’inizio dell’epidemia è salito a 236.305, quello relativo alle vittime a 34.223 e quello delle dimissioni/guarigioni a 173.085.

Per quanto riguarda il dato della regione Lombardia, i nuovi casi registrati nella giornata di oggi sono 272, al di sopra dei 163 casi segnalati dal bollettino della Protezione Civile. Questa anomalia è dovuta ad un ricalcolo dei casi di coronavirus nella regione Campania che diminuiscono di 229 unità rispetto a ieri.

Coronavirus, il bilancio nazionale oggi

Poco prima delle ore 18, la Protezione Civile ha pubblicato su internet la tabella riepilogativa nella quale sono illustrati i dati dell’emergenza sanitaria regione per regione. Dai dati analizzati emerge ormai un sostanziale livellamento generale dei contagi su quasi tutto il territorio italiano, ad eccezione della Lombardia. La stessa Lombardia si trova pertanto ancora al primo posto per numero di contagi con 17.024 casi attualmente positivi.

Segue il Piemonte con 2.340 casi, il Lazio con 2.222 e l’Emilia Romagna con 1.817 contagi.

Sotto i mille casi troviamo il Veneto con 849 positivi, la Sicilia con 841 e le Marche con 750, mentre a seguire abbiamo l’Abruzzo con 528, la Toscana con 510, la Puglia con 439 casi, la Campania con 346, la Liguria con 249, il Molise con 114, il Friuli-Venezia Giulia con 108 contagi e la provincia autonoma di Bolzano con 101 contagi.

Per ultime abbiamo infine le regioni sotto i cento contagi, che continuano a registrare tutte un costante calo dei pazienti positivi al coronavirus a cominciare dalla provincia autonoma di Trento con 68 contagi, la Calabria con 47, la Sardegna con 42, l’Umbria con 24, la Basilicata con 12 e infine la Valle d’Aosta con soli 9 casi di coronavirus.

Al momento, dei 28.997 casi attualmente positivi 24.877 si trovano in isolamento domiciliare, 3.893 sono ricoverati con sintomi di vario genere mentre 227 sono in terapia intensiva: dati questi in constante calo da diverse settimane. Si segnalano inoltre sette regioni che non hanno registrato nuovi contagi nelle ultime 24 ore, cioè Veneto, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.