Grave incidente all'altezza di Agnosine, seguito da un incendio in galleria che ha messo in grave pericolo due automobilisti.

I due uomini a bordo sono stati estratti dagli abitacoli prima che le fiamme li avvolgessero. Entrambi sono stati trasportati d’urgenza in ospedale in condizioni critiche.

Incidente in galleria ad Agnosine

Sul posto sono intervenute cinque ambulanze, un’automedica, le squadre dei Vigili del Fuoco di Brescia e Bergamo, compreso l’elisoccorso.

Secondo le informazioni raccolte fino a questo momento dai carabinieri, lo scontro sraebbe avvenuto tra un’auto e un furgoncino. A bordo dei veicoli si trovavano un 53enne e un 55enne.





Condizioni critiche

I due uomini sono stati estratti dalle vetture prima che il fuoco e il fumo potessero avvolgerli.

Stando a quanto trapelato, entrambi sono rimasti sempre coscienti, ma versano in gravi condizioni. Uno di loro è stato trasportato d’urgenza in ospedale a bordo dell’elisoccorso ed è arrivato in pronto soccorso in codice rosso.

Intanto la Provinciale è stata chiusa al traffico e rimarrà bloccata finché le forze dell’ordine non avranno completate le indagini per capire le cause dello scontro.