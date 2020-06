Su quasi 5mila tamponi effettuati, nessuno positivo al Coronavirus. In Sicilia si registrano zero nuovi contagi per il secondo giorno consecutivo.

Ottime notizie dalla Regione Sicilia: zero nuovi contagi da Coronavirus, per il secondo giorno consecutivo. Sembra che l’isola sia sulla buona strada per sconfiggere la pandemia, dal momento in cui restano soltanto 37 persone ricoverate in ospedale, di cui 3 in terapia intensiva.

Sicilia, zero nuovi contagi

Anche il quadro delle vittime fa ben sperare, rimanendo invariato rispetto a 24 ore fa con 279 morti. L’ultimo decesso si è registrato a Caccamo, un’anziana 70enne deceduta dopo 3 mesi di coma. I dati sono stati confermati e comunicati dall’Unità di crisi nazionale, in merito all’andamento della pandemia Coronavirus in Sicilia.

Sono 176.233 i tamponi effettuati finora, con un aumento di +4.849 rispetto a mercoledì 10 giugno 2020, su 146.871. In base alla divisione degli attuali positivi nelle varie province, abbiamo: Agrigento, 32 (0 ricoverati, 108 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 10 (2, 155, 11); Catania, 398 (13, 578, 100); Enna, 8 (0, 388, 29); Messina, 119 (13, 387, 59); Palermo, 252 (9, 291, 38); Ragusa, 8 (0, 83, 7); Siracusa, 0 (0, 222, 29); Trapani, 14 (0, 123, 5).

Prestileo: “Il virus c’è ancora”

Secondo l’infettivologo dell’ospedale civico di Palermo, Tullio Prestileo, in Sicilia ci sarebbe 1 persona infetta da Covid ogni 1.300. “Nella nostra terra il virus c’è ancora. Un’altra cosa è essere certi che il rischio non ci sia affatto”, ha dichiarato, “Continuiamo a mantenere le distanze, usiamo le mascherine e laviamoci sempre le mani più spesso e possibile, solo così azzereremo e batteremo il virus definitivamente”.

Nel frattempo, sull’Isola ha riaperto il primo hotel per la stagione estiva 2020. Si tratta del Torre del Barone, zona Agrigento, e pare che abbia ricevuto addirittura 400 prenotazioni provenienti dai siciliani, soprattutto da Palermo.