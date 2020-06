All'altezza dell’incrocio con la Vigevanese a Vermezzo con Zelo un'auto è caduta da un ponte facendo un volo di sei metri: i due passeggeri sono morti.

Tragedia a Vermezzo con Zelo, comune del milanese, dove nella serata di domenica 14 giugno un’auto è caduta dal ponte sulla provinciale 30 Vermezzo-Rosate sfondando il guardrail. Entrambi i passeggeri della vettura sono morti sul colpo.

Auto caduta da un ponte a Vermezzo con Zelo

L’incidente si è verificato intorno alle 20 precisamente all’altezza del collegamento con la statale Vigevanese che corre lungo il Naviglio. Probabilmente a causa dell’alta velocità l’auto, una Audi SQ3, ha sbandato sfondando la barriera stradale e facendo un volo dal ponte di circa 6 metri.

Immediata la chiamata ai Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118 che, giunti subito sul posto, hanno estratto i corpi senza vita dei due trentenni.

Uno di loro è sbalzato fuori dall’abitacolo mentre l’altro si trovava ancora all’interno dell’auto. Le ferite riportate nel terribile schianto si sono rivelate troppo gravi e il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso. La loro auto, completamente distrutta dal violento impatto, è stata estratta da un’autoscala dei pompieri.

Presenti sul luogo del sinistro, che non ha coinvolto altri veicoli, anche i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso che dovranno indagare sulla dinamica dell’accaduto.

Secondo alcune testimonianze l’auto procedeva ad una velocità molto elevata e potrebbe essere stata questa una delle cause che l’ha portata a sbandare e sfondare con violenza il guardail.

Auto giù da un ponte a Lemie

Un incidente del tutto analogo aveva avuto luogo poche ore a Lemie, nel torinese. Anche in questo caso un’auto era uscita di strada ribaltandosi causando un bilancio di due feriti: si tratta del conducente, un uomo di 73 anni, e della sua nipotina di 7.

Entrambi sono stati trasportati in ospedale per i traumi subiti ma nessuno dei due sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.