I focolai di Roma, tutti in parte collegati al San Raffaele. La situazione sembra sotto controllo, ma vietato abbassare la guardia.

I cittadini di Roma, e più in generale quelli di tutto il Lazio, hanno grande attenzione verso quanto sta avvenendo nella Capitale in merito all’emergenza coronavirus. Dopo infatti che per alcuni giorni si guardava al dato simbolico del contagio zero come ad un obiettivo raggiungibile, il nuovo focolaio nell’Irccs San Raffaele Pisana ha fatto crollare tutte le speranze.

Un centinaio di casi in pochi giorni, ennesimo esempio di come abbassare la guardia non sia possibile in questo delicato momento. Sotto osservazione a Roma ci sono poi anche gli studi Rai di Saxa Rubra, dove si sono registrati 2 casi nei giorni scorsi e il palazzo occupato alla Garbatella.

Coronavirus, i focolai di Roma

Per quanto riguarda il focolaio nel quartiere Garbatella, sono arrivate delle rassicurazioni da parte della Asl Roma 2 che ha detto: “Il cluster presso lo stabile in piazza Attilio Pecile a Garbatella è chiuso.

Non ci sono più casi positivi all’interno della struttura, i casi positivi sono tutti trasferiti e sono stati ricostruiti i contatti stretti. Sono stati eseguiti i tamponi a tutti e verrà mantenuta ora una sorveglianza sulla struttura da parte della Asl Roma 2″.



Sui due casi del Centro Rai di Saxa Rubra, anch’essi in realtà collegabili al San Raffaele, va invece detto che i positivi al momento sono “asintomatici” e “stanno bene”. “È stato avviato il tracciamento dei loro contatti stretti, in collaborazione con la Asl Roma 1, per attivare le procedure precauzionali previste ed ulteriori test tampone il prima possibile”, queste le parole con cui la task force della Rai per l’emergenza coronavirus ha spiegato la situazione.