Alessandro Di Battista non si mette contro Conte. L'esponente del Movimento 5 Stelle dichiara di avere fiducia nel premier.

Alessandro Di Battista parla di Conte durante un’intervista a Mezz’ora In Più, su Rai 3. L’esponente del Movimento 5 Stelle dichiara di nutrire fiducia nel presidente del Consiglio: “Anzi, ne approfitto per dirgli che non deve temere picconature da parte del sottoscritto”, dice, “Se Giuseppe Conte vuole fare il leader del Movimento, si deve iscrivere e partecipare al prossimo congresso”.

Di Battista ha fiducia in Conte

“Ci sono determinati poteri anche politici che vogliono buttare giù il Governo per prendere in mano i denari della ricostruzione”, spiega Alessandro Di Battista ai microfoni di Mezz’ora In Più, dicendosi speranzoso circa l’utilità degli Stati Generali, dal momento in cui la situazione dell’Italia sarebbe molto più grave di quanto si immagina.

“Io sono contrario al Mes perché si aggancia a un vincolo esterno che non fa l’interesse nazionale, ma il vero problema è il Patto di Stabilità, va cambiato”, sostiene Di Battista, “Nessuno esponente del M5S con cui ho parlato in camera caritatis nelle scorse settimane mi ha mai detto che ha intenzione di attivare il Mes”.

Critiche da parte di Beppe Grillo

Il politico, determinato, spiega la sua volontà di fare sì che il movimento organizzi un’assemblea costituente, nella quale “tutte le anime possano costruire una loro agenda”.

Beppe Grillo sembra però essere contrario a questa proposta, dal momento in cui l’ha aspramente criticata su Twitter, dedicandole un post.

“Dopo i terrapiattisti e i gilet arancioni di Pappalardo, pensavo di aver visto tutto ma ecco l’assemblea costituente delle anime del Movimento”, scrive, “Ci sono persone che hanno il senso del tempo come nel film “Il giorno della marmotta”.