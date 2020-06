Le parole del procuratore facente funzione di Bergamo Maria Cristina Rota dopo le audizioni di Giuseppe Conte e dei ministri Speranza e Lamorgese.

Le dichiarazioni del procuratore

Alla domanda se si possano o meno configurare responsabilità penali o se le scelte di Palazzo Chigi siano da considerarsi come atto politico e pertanto insindacabili, il procuratore facente funzione di Bergamo, Maria Cristina Rota, ha affermato :”La questione è complessa e sarà approfondita all’esito della ricostruzione in fatto“. Sono queste, quindi, le parole utilizzate dal procuratore facente funzione di Bergamo Maria Cristina Rota dopo le audizioni del premier Conte e dei ministri Speranza e Lamorgese in merito alla mancata zona rossa a Nembro e Alzano.

Per i pm di Bergamo, quindi, si prospetta una settimana di lavoro volta a ricostruire, grazie all’analisi delle dichiarazioni raccolte e allo studio della documentazione acquisita, i vari passaggi che ai primi di marzo hanno portato a stabilire come zona rossa non solo Nembro e Alzano Lombardo, ma tutta la Lombardia. Una valutazione volta a stabilire se la decisione dell’esecutivo sia da considerare come una scelta politica insindacabile, oppure come atto amministrativo che consentirebbe eventualmente di ipotizzare un reato e relativa responsabilità.





Prima di giungere ad una conclusione effettiva, comunque, ci sarà un lavoro istruttorio, molto probabilmente anche con altre audizioni di testi, incrociando le dichiarazioni messe a verbale dei principali protagonisti.