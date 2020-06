L'intimità di coppia al sicuro e lontano da sguardi indiscreti: il Sexy Stop, l'idea di un'imprenditrice campana.

In Campania, a San Marco Evangelista frazione a pochi passi da Caserta nello specifico, ha aperto il primo Sexy Stop, ovvero un luogo dove le coppie in cerca di intimità potranno recarsi con la propria auto e godersi il momento lontano da sguardi indiscreti e possibili multe.

“Niente più finestrini tappezzati di giornali ed ansie varie per occhi indiscreti o, peggio, malintenzionati. Meglio un amore libero, si, ma al sicuro, dove le coppie possano trascorrere ore serene, lontano dai rischi ed alla portata di tutti”, così il volantino che sponsorizza l’iniziativa.

Sexy stop, lo spazio per l’intimità di coppia

A lanciare l’idea è una giovane imprenditrice Napoletana, Carmela Caterino D’Urso che ha così presentato il suo ambizioso progetto: “L’idea nasce dall’esigenza di avere un luogo sicuro dove potersi appartare con il proprio partner. Non deve trattarsi necessariamente di intimità sessuale ma anche solo di intimità.

Da questa esigenza ho dato vita al Sexy Stop. Lo spazio è organizzato in box indipendenti e totalmente oscurati da tende e separè verdi. All’interno della struttura ci sono i servizi igienici ed il wifi è completamente gratuito. Con me durante le ore di apertura al pubblico per il momento c’è anche il mio compagno Antonio Ferraiuolo che collabora e mi aiuta con tutto ciò che bisogna fare”.

Lo spazio, di duemilacento metri quadrati di terreno, sarà aperto dalle ore 18:00 fino alle 2:00 tutti i giorni fino ad ottobre. In inverno invece gli orari di apertura e chiusura saranno anticipati di mezz’ora. La sosta nei box costa 5 euro, dal lunedì al giovedì senza limiti di tempo, mentre il venerdì, sabato e domenica, il costo è di cinque euro all’ora. La speranza per la giovane imprenditrice è che la sua attività possa partire nel migliore dei modi e che soprattutto non incappi nei problemi legali che spesso hanno avuto strutture di questo tipo in passato.