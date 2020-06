Un bambino di 6 anni è stato investito dal trattore guidato dal padre nella cascina privata di Brescia: è grave ma fuori pericolo.

In una cascina privata di Gussago, in provincia di Brescia, verso mezzogiorno di lunedì 15 giugno un bambino di 6 anni è stato investito dal trattore guidato dal padre. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove versa in condizioni gravi, ma non sembra in pericolo di vita.

In corso indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Bambino investito da un trattore

Lunedì 15 giugno, verso mezzogiorno in una cascina di Gussago, nella provincia di Brescia, un bambino di 6 anni è stato investito da un trattore guidato dal padre. Ancora sconvolti i parenti e tutti i presenti al tragico incidente.

Il bimbo è stato trasportato d’urgenza con l’elisoccorso all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo (divenuto tristemente celebre durante la pandemia di coronavirus, ma dopo mesi di emergenza le terapie intensive si stanno finalmente svuotando), dove ora è ricoverato.

Le sue condizioni rimangono gravi, ma non è in pericolo di vita, come trapela dalla struttura sanitaria.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri che ora stanno svolgendo delle indagini per comprendere la dinamica dei fatti. Al momento l’ipotesi più accredita rimane la pura fatalità, frutto della disattenzione da parte del padre e del bambino.



Incidenti fatali

Solo il giorno precedente, domenica 14 giugno, la provincia bresciana aveva vissuto un altro momento tragico. A Desenzano del Garda, infatti, un bambino di 8 anni era rimasto ferito in un violento scontro tra due vetture. La mamma 43enne del piccolo purtroppo è morta sul colpo.