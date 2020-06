Quanti accompagnatori possono presentarsi all'esame di maturità insieme al candidato e quali regole devono seguire?

Tra le nuove regole da seguire per l’esame di maturità 2020, che si baserà su un’unica prova orale in presenza della durata di un’ora, c’è anche quella che non permette ad amici, parenti e compagni di classe di poter seguire il proprio colloquio perché il numero degli accompagnatori per ciascun candidato sarà ridotto: quanti potranno assistervi?

Quanti accompagnatori per l’esame di maturità?

Il protocollo di sicurezza anti contagio prevede infatti che ogni maturando potrà portare con sé una sola persona in modo che si evitino assembramenti. Quest’ultima dovrà rispettare delle precise norme, tra cui quella di compilare e consegnare un’autocertificazione che il Ministero ha reso obbligatoria per chiunque entri nell’edificio scolastico. Dovranno pertanto presentarla anche insegnanti, studenti e personale ATA.

Nel modulo in questione bisogna dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere febbre o altri sintomi influenzali e di non averne avuti nei tre giorni precedenti all’esame, di non essere soggetto a quarantena o isolamento fiduciario e di non essere venuto a contatto con persone positive nelle ultime due settimane.





Una volta entrati nell’edificio scolastico rigorosamente muniti di mascherina, gli accompagnatori dovranno mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro, utilizzare i prodotti igienizzanti messi a disposizione dalla scuola e seguire i percorsi di entrata e uscita dall’edificio scolastico come indicato da frecce e avvisi.

Così come gli studenti che devono sottoporsi all’esame, dovranno presentarsi un quarto d’ora prima dell’orario stabilito e lasciare l’edificio al termine della prova.