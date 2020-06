Manca poco allo svolgimento della maturità 2020, la Croce Rossa spiega in un video quali norme di comportamento tenere in aula.

Per la maturità 2020 sono previste diverse norme di comportamento anti Coronavirus, secondo quanto diffuso in un video informativo della Croce Rossa Italiana. Tutto pronto per l’esame di stato, compreso il calendario degli esami orali che sarà comunicato ai candidati tramite registro elettronico, email e telefonata di conferma.

Maturità 2020 durante il Coronavirus

La procedura da seguire una volta raggiunto l’istituto scolastico, non è poi così complessa. Prima di tutto però bisogna dotarsi di una speciale autocertificazione, regola valida sia per studenti che accompagnatori, professori e dipendenti scolastici.

Per avere priorità sui mezzi pubblici, in caso questi siano affollati o peggio a rischio assembramento, è inoltre possibile chiedere con anticipo alla scuola un documento che attesti la convocazione all’esame di maturità.

Norme di comportamento per la maturità

Nel dettaglio, per l’esame di maturità 2020 la Croce Rossa specifica che: