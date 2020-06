A Vimercate, in provincia di Monza, una ragazza precipita per oltre venti metri. Inutili i soccorsi. I carabinieri indagano sulla morte della 18enne.

A Vimercate, in provincia di Monza, una ragazza precipita per oltre venti metri da una delle torri del complesso Torri Bianche. Inutili i soccorsi: la 18enne muore poco dopo all’ospedale. I carabinieri adesso indagano sulla morte della ragazza.

Vimercate, ragazza precipita: inutili i soccorsi

Domenica 14 giugno, nel pomeriggio, una ragazza cade dal 16esimo piano di un residence alle porte della città di Vimercate, in provincia di Monza e Brianza. Il suo corpo è stato trovato riverso a terra dai passanti che frequentano il centro d’affari Torri Bianche. Scatta subito la chiamata al 118, poco prima delle 15. Ma quando l’ambulanza e un’auto medica accorrono per prestare soccorso, è troppo tardi: nonostante il trasporto in codice rosso e il pronto intervento dei medici, la ragazza muore poco dopo in ospedale.

Lo stesso ospedale che è stato scenario anche di un evento felice e insolito durante l’emergenza sanitaria. La caduta di oltre venti metri dalla Torre magnolia, una delle tante del complesso residenziale, le è costata la vita.

In base a quanto ricostruito fino ad ora, la ragazza, appena 18enne, era arrivata il giorno precedente, sabato, accompagnata da un altro ragazzo maggiorenne. I due sarebbero arrivati dal lecchese e avrebbero saldato la prima notte di prenotazione in anticipo.





Sul luogo giungono anche i carabinieri della compagnia di Vimercate, guidati dal capitano Mario Amengoni per far luce sulle cause della caduta. La prima ipotesi è che sia stato un gesto volontario, ma i detective sul posto non vogliono ancora rilasciare dettagli.