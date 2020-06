Crediti formativi, punti accumulati con l'orale, punti bonus e lode: come si calcola il voto di maturità.

A patire da mercoledì 17 giugno per circa mezzo milione di studenti inizierà la maturità, un esame in forma insolita senza quesiti scritti ma con un’unica prova orale da svolgere in presenza con l’obbligo di mascherina per candidati e docenti: qui la modalità con cui si calcola il voto sommando crediti, risultato ed eventuali bonus.

Come si calcola il voto di maturità

A differenza di quanto accaduto negli anni precedenti, i maturandi partiranno da un massimo di 60 crediti calcolati sulla base dei voti ottenuti al triennio. Il Ministero dell’Istruzione ha reso nota la tabella di conversione che ciascun consiglio di classe dovrà tenere presente per attribuire i crediti anno per anno. In particolare potranno essere totalizzati da 11 a 18 punti per la classe terza, da 12 a 20 per la classe quarta e da 8 a 22 per la quinta.

Quanto al colloquio orale, che prima dell’emergenza sanitaria valeva 20 punti, potrà permettere ora di totalizzarne fino a 40. Esso partirà con la presentazione di un elaborato su argomenti concordati con la commissione d’esame, tutta interna ad eccezione del presidente, per poi procedere con il test delle conoscenze delle singole materie.

Oltre ai voti ottenuti nella prova d’esame i professori potranno poi assegnare dei punti bonus che vanno da 1 a 5.

Il loro ottenimento è possibile solo se i propri punti di credito sono pari o superiori a 50 e se l’orale viene valutato con almeno 30 punti. Per calcolare il proprio voto di maturità bisognerà quindi sommare i crediti, il risultato dell’orale e gli eventuali bonus.

Gli studenti più meritevoli potranno poi essere premiati con la lode, per ottenere la quale è necessario che i candidati abbiano raggiunto il massimo dei crediti formativi durante il triennio e abbiano preso il massimo all’orale senza usufruire dei punti bonus.