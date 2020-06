Un uomo è morto dopo che la sua auto è precipitata in un burrone a Cabella ligure.

Nella giornata di ieri, lunedì 15 giugno, un’auto è precipitata in un burrone lungo una strada poderale nel comune di Cabella Ligure ai piedi del monte Roncaso nella frazione di Pobbio. A bordo un uomo che, nonostante il volo, era riuscito a chiamare lui stesso i soccorsi senza essere però in grado di fornire indicazioni precise in merito alla sua esatta localizzazione.

Sul luogo dell’incidente è stata inviata un’eliambulanza del 118, ma l’uomo, che era bloccato all’interno del suo fuoristrada in una zona fittamente boscata, riusciva a sentire l’elicottero senza che l’equipaggio lo individuasse. Poi le comunicazioni si sono interrotte. Le ricerche sono andate avanti fin quando, intorno alle 7 di questa mattina, 16 giugno, l’uomo è stata trovato morto dal Soccorso Alpino sull’Appennino alessandrino.

Auto precipita nel burrone: morto un uomo

L’attività di ricerca ha visto la partecipazione di molti corpi delle forze dell’ordine, sia con gruppi di terra, che hanno iniziato a scandagliare i versanti e hanno proseguito le ricerche per tutta la notte, sia aerei. Carabinieri, Vigili del Fuoco e operatori del 118 hanno fatto di tutto per rintracciare l’uomo, ma purtroppo quando ci sono riusciti era già troppo tardi.





La sua auto è stata trovata sul fondo di un burrone, oltre un centinaio di metri a valle della strada. Una triste scoperta per i molti che si erano mobilitati per cercare l’uomo, finito sfortunatamente in un vicolo cieco difficile da trovare.