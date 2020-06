Regione Lombardia ha reso noto il bilancio dell'emergenza coronavirus nella regione aggiornato al 16 giugno, che sale di 143 casi o 9 morti.

