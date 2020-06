Intera famiglia positiva al Covid-19 lo scopre con un incidente stradale mentre viaggia verso la Sicilia.

Una famiglia di 3 persone in viaggio verso la Sicilia ha scoperto per caso di essere positiva il coronavirus dopo un incidente stradale. Le tre persone, dopo il sinistro, sono state trasportate al pronto soccorso per delle analisi che hanno rivelato la loro malattia, seppur in maniera asintomatica.

L’incidente è avvenuto venerdì scorso, 13 giugno, in provincia di Arezzo in Toscana, e come ha riportato il Giornale di Sicilia, la famiglia era proveniente dall’Est Europa, e doveva raggiungere Palermo in auto.



Famiglia positiva in viaggio verso la Sicilia

La riapertura delle frontiere europee ha mobilitato molte persone nel corso di questi giorni, tra turismo, quanto mai necessario per la Sicilia, e spostamenti attesi da ormai quasi 3 mesi. Questo vuol dire tornare un po’ alla normalità, ma con la consapevolezza che quanto più movimento di persone si crea tanto più alta sarà la possibilità di spostare le zone di interesse del virus.

Nella giornata di ieri, 15 giugno, un altro cittadino romeno residente a Palermo ha preso un pulmino da Arezzo e con questo è arrivato nel capoluogo siciliano. Gli agenti di polizia lo hanno trovato che passeggiava per le strade del mercato palermitano di Ballarò dove abita. Ora dovrà essere sottoposto a quarantena obbligatoria. Si sta valutando se portarlo in ospedale o all’albergo Covid San Paolo Palace; il suo isolamento sarà monitorato dalle forze dell’ordine.

Adesso si dovrà anche cercare di ricostruire i suoi contatti, per capire quante persone sono venute a contatto con l’uomo.