Mamma e figlio si laureano lo stesso giorno a Foggia e ammettono: "Un'emozione unica".

Il giorno della laurea è di per sé molto speciale, a maggior ragione se a condividere lo stesso percorso ci sono mamma e figlio: come accaduto a Foggia e testimoniato da un post social diventato virale. Protagonista è Gabriele Rosiello che su Facebook ha pubblicato uno scatto bellissimo: lui e la mamma ‘freschi’ di incoronazione come nuovi Dottori.

Gabriele e Giuseppina, questo il nome della mamma di ‘Dottor’ Rosiello, hanno condiviso il percorso accademico non in qualità di ‘mamma’ e ‘figlio’, bensì di colleghi universitari. Mamma e figlio, nella giornata di lunedì 15 giugno, si sono laureati insieme.

Foggia, laurea per mamma e figlio

E in tempi di Coronavirus la tesi è stata discussa in modalità telematica: in casa Rosiello due computer accesi, due discussioni di tesi presentate online e successivamente la tanto attesa proclamazione.

Gabriele e Giuseppina si sono laureati alla facoltà di Economia. Il figlio è diventato Dottore in economia aziendale mentre la mamma Giuseppina in Marketing management (laurea magistrale).





Laurea per mamma e figlio a Foggia. Per Gabriele è stata una vera e propria emozione: “Dopo l’esperienza del lockdown questo evento rappresenta l’inizio di una nuova vita”.

Anche se mamma Giuseppina evidenzia come le difficoltà siano state tante, specie in piena pandemia da Coroanvirus: “Il periodo del lockdown è stato difficile anche per noi, ma lo abbiamo affrontato sostenendoci l’un l’altra e realizzando il nostro sogno”.