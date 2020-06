A Gussago, nel bresciano, un bimbo di 5 anni è in gravi condizioni dopo essere stato investito da un trattore guidato dal papà.

Dramma nel bresciano, a Gussago, dove un bimbo di 5 anni è in gravi condizioni dopo essere stato investito da un trattore guidato dal papà. Il fatto è accaduto intorno all’ora di pranzo di lunedì 15 giugno: il piccolo, di soli 5 anni, è stato investito da un trattore all’interno di un’azienda agricola che si trova in via Mariola.

Al momento non sono state rese note le dinamiche dell’incidente, l’unica certezza è che alla guida del trattore che ha investito il piccolo c’era il padre. Secondo quanto riferito dalle cronache locali, il papà non avrebbe visto il bimbo – per cause in corso di accertamento – e lo avrebbe travolto con il trattore.

Gussago, bimbo investito dal trattore

A Gussago sono intervenuti, celermente, i sanitari del 118 su segnalazione dell’Azienda regionale emergenza urgenza che ne ha subito richiesto l’intervento con mezzi di soccorso in codice rosso. Sul luogo del terribile incidente sono arrivati un’ambulanza e un elicottero, decollato dalla piazzola dell’elisoccorso di Brescia. Le condizioni del piccolo di 5 anni sono da subito apparse critiche: è stato stabilizzato ed è stato poi caricato sull’eliambulanza, che lo ha portato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.





Fortunatamente, però, il bimbo investito dal trattore guidato dal papà a Gussago non sarebbe in pericolo di vita, ma ricoverato in gravi condizioni. Alla base della dinamica dell’incidente che ha coinvolto genitore e figlio ci sarebbe una distrazione o un gesto azzardato da parte del più piccolo.