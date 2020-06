Maturità 2020 al via mercoledì 17 giugno: mezzo milione di studenti torna in classe per l'ultimo atto.

Finalmente ci siamo, l’ultimo atto sta per avere inizio: mercoledì 17 giugno oltre mezzo milione di studenti torna in classe per la Maturità 2020. Un evento alquanto particolare quest’anno a causa della pandemia da Coronavirus e delle regole fortemente stringenti che renderanno gli esami di Stato diversi dal consueto.

Non solo la bellissima lettera di Liliana Segre ai ragazzi impegnati con gli esami di Stato, ma anche una campagna social per mostrare tutta la vicinanza degli italiani al mezzo milione di studenti impegnato nel rientro in classe (che avverrà in totale sicurezza).

Per la maturità 2020, infatti, il profilo Instagram del Ministero dell’Istruzione ospita il racconto di una studentessa di Codogno con l’hashtag #MiMaturo. Un vero e proprio diario social in cui Benedetta, studentessa della 5 CL del liceo Giuseppe Novello di Codogno, ha raccontato le sue 24 ore prima dell’Esame di Stato.

Maturità 2020: come funziona

La maturità 2020 funziona in modo diverso rispetto agli esami di Stato degli anni passati.

Niente tre prove scritte, ma direttamente un maxi-colloquio orale dalla durata di un’ora. Si inizia mercoledì 17 giugno a partire dalle ore 8:30 quando sarà estratta la lettera dell’alfabeto da cui partiranno le singole scuole.

Bisognerà discutere un elaborato sulle discipline di indirizzo, trattando un argomento già concordato nelle scorse settimane con i docenti della classe. Seguirà la discussione di un breve testo studiato durante il quinto anno nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana.

Saranno poi analizzati materiali assegnati dalla commissione, ma di indirizzo con la scuola. Infine, bisognerà discutere i percorsi svolti nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro.





Il voto, invece, vede un ritocco al credito del triennio finale: potrà valere fino a 60 punti, anziché 40, come prima dell’emergenza.

Al colloquio orale si potranno conseguire fino a 40 punti. Il voto massimo finale possibile resta, infatti, 100/100. Si potrà ottenere la lode.