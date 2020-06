A Monza 4 persone sono state portate in ospedale dopo un incendio che ha devastato un appartamento.

Incendio in un appartamento a Monza nella notte di mercoledì 17 giugno: quattro persone sono rimaste lievemente intossicate e sono state portate in ospedale causa del fumo sprigionatosi nel rogo di una camera da letto nel loro appartamento.

Sul luogo dell’incendio sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza, i quali hanno domato le fiamme e soccorso i quattro residenti, poi trasportati in ospedale per un controllo dai soccorritori del 118.

Incendio in un appartamento a Monza

L’incendio è divampato nel cuore della cittadina brianzola, in via Ramazzotti. Qui, infatti, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire nella notte del 17 giugno con sei automezzi. Dopo aver messo al sicuro i residenti dello stabile, i pompieri hanno spento le fiamme. Sono ancora in corso gli accertamenti per capire cosa possa aver causato il rogo all’interno dell’abitazione ma con ogni probabilità si tratta di un cortocircuito.





Sul luogo dell’incendio sono intervenuti i sanitari che hanno prestato le prime cure ai quattro intossicati. Il bilancio complessivo parla di tre donne di 45, 49 e 70 anni e di un uomo di 80. Tutti i soggetti, rimasti lievemente intossicati, sono stati successivamente trasportati al pronto soccorso di Monza per ulteriori accertamenti.

Fortunatamente, però, nessuno di loro si trova in condizioni gravi né in pericolo di vita. Dopo i controlli del caso, però, dovranno fare i conti con la propria abitazione rimasta distrutta dall’incendio.