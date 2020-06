I partiti hanno approvato una mozione con la quale si rende gratuito il tampone per Covid agli over 65, come a chi risulti positivo da sierologico.

Cambia la strategia adottata dalla Regione Lombardia, il tampone per Covid diventa gratuito per over 65 e chi è risultato positivo al test sierologico. Queste sono solo alcune delle novità introdotte da una mozione approvata da tutti i partiti, votata in Consiglio regionale su iniziativa di PD e Lega.

Tampone per Covid gratuito in Lombardia

Nel documento, la giunta di Fontana rende gratuito il tampone ai positivi al sierologico, i test privati dovranno avere tariffa standard, le aziende potranno usufruire di un percorso di mappatura agevolato. Inoltre, tutti i congiunti dei malati di Coronavirus potranno essere testati, mentre gli over 65 saranno oggetto di uno studio epidemiologico.

Questo, condotto dal Sistema Sanitario regionale, prevede test sierologici ed eventuali tamponi sulla specifica fascia d’età. La priorità verrà data alle aree maggiormente colpite dalla pandemia, anche per quanto riguarda le procedure semplificate di screening per le aziende. “Oggi il Consiglio regionale, su nostra iniziativa, ha imposto alla giunta di fare un importante passo indietro sulla strategia di contrasto all’epidemia, questa volta su test e tamponi”, ha dichiarato Samuele Astuti, consigliere regionale del PD.

Monti: “Ci guadagneranno i cittadini”

“Ho lavorato affinché arrivassimo a presentare un’unica mozione, facendo un lavoro di sintesi grazie al quale a guadagnarci saranno i cittadini, il testo finale interviene nell’ambito delle modalità con cui si svolgono i test sierologici”, ha detto Emanuele Monti, della Lega, presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale, “e sul trattamento informativo ed economica delle prestazione di questi, con il duplice obiettivo di renderlo accessibile al maggior numero di persone possibile e non farlo pesare economicamente”.