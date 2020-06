Il Napoli di Gattuso vince la Coppa Italia e i tifosi si riversano in piazza per festeggiare: zero distanziamento sociale e poche mascherine.

Il Napoli vince la Coppa Italia battendo la Juventus, i tifosi festeggiano il grande evento sportivo riversandosi in piazza e dando vita a veri e propri assembramenti. Una notte di gioia, ma in barba alle regole sul distanziamento sociale e sull’indossare i dispositivi di sicurezza quella del 18 giugno nel cuore della Regione Campania.

Dopo aver visto i propri ragazzi avere la meglio sui rivali bianconeri nella sfida dell’Olimpico, i tifosi del Napoli hanno deciso di riversarsi nelle principali piazze della città campana per poter dare sfoggio di tutta la propria gioia. Una vittoria in Coppa Italia mancava dal 2014 e, inoltre, battere i rivali della Juventus è sempre motivo di grandi festeggiamenti a Napoli.

Assembramenti a Napoli per festeggiare Coppa Italia

Per festeggiare la Coppa Italia, dunque, moltissimi tifosi napoletani si sono riversati in strada.

Facendo scatenare, molto probabilmente, le ire di Vincenzo De Luca che vorrebbe dai suoi cittadini un comportamento ligio al dovere in tempi di pandemia da Coronavirus.





Napoli, almeno per una notte, ha messo da parte le regole anti-Covid per poter festeggiare la vittoria ottenuta dalla squadra allenata da Ringhio Gattuso.

Le immagini diffuse sui social network mostrano tifosi festanti per le principali vie della città: in tantissimi in motorino sprovvisti di mascherine. Inoltre, sul lungomare forti assembramenti: tutti con sciarpa e bandiera azzurra. In pochissimi con i dispositivi di protezione individuale…