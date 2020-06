Una bambina di 8 anni è risultata positiva al coronavirus a Marano di Napoli: l'intera famiglia della piccola è stata sottoposta a tampone.

Una bambina di 8 anni è stata trovata positiva al coronavirus nel comune di Marano di Napoli, nell’omonima città metropolitana, ma al momento non presenterebbe alcune sintomo del Covid-19. Il contagio è emerso dopo che l’intera famiglia della piccola si era sottoposta al tampone rinofaringeo e attualmente l’Asl locale sta cercando di ricostruire gli incontri e gli spostamenti recenti della bambina in modo da chiarire come possa aver contratto il coronavirus.

Coronavirus, bambina di 8 anni positiva

La piccola è peraltro l’unica persona positiva in tutto il comune napoletano, che dall’inizio della pandemia ha registrato 88 contagiati, tre deceduti e 84 guarigioni. Al momento l’Asl sta verificando che la bambina non abbia frequentato luoghi affollati o incontrato persone esterne al proprio nucleo famigliare negli scorsi giorni.

Se così fosse, i contatti individuati dovranno essere sottoposti per precauzione al tampone rinofaringeo per stabilire se sono portatori del virus.

Data l’asintomaticità della piccola paziente, i medici non hanno ritenuto necessario il ricovero in ospedale, disponendo tuttavia l’isolamento domiciliare con annesso monitoraggio giornaliero da parte degli operatori sanitari. Al momento in Campania sono presenti soltanto 242 persone positive al coronavirus, con un solo nuovo caso positivo registrato nelle ultime 24 ore.

Le guarigioni sono invece salite a 3.942 casi, mentre i casi totali dall’inizio della pandemia sono 4.615 a fronte di 259.655 tamponi effettuati dalle autorità sanitarie in tutto il territorio regionale.